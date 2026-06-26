Sağlığı tehlikeye düşürenler listesinde yeni hileler

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaları kamuoyuna açıklamayı sürdürürken tüketicilere, özellikle et ve süt ürünlerini güvenilir satış noktalarından temin etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi)" listesini güncelledi.

25 Haziran 2026 tarihli yeni duyuruda, süt ve et ürünlerinde tüketiciyi yanıltan uygunsuzluklar tespit edilen ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.

TAM YAĞLI KREMADA BİTKİSEL YAĞ

Bakanlığın yayımladığı listeye göre, Burdur'da faaliyet gösteren Bilaloğlu Süt ve Ürünleri Gıda Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen Köy Park markalı tam yağlı kremada bitkisel yağ tespit edildi.

Et ürünlerinde ise dikkat çeken uygunsuzluklar belirlendi.

PİLİÇ ETİNDE TAVUK PARÇALARI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Polat Uysal tarafından üretilen ve "Yüzde 100 piliç eti" içerdiği beyan edilen köfte ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

SUCUKTA DANA DİL

Ankara'nın Polatlı ilçesinde faaliyet gösteren MKabasakal İnşaat Lojistik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin MKabasakal Harika Sucukları markalı dana sucuğunda, sakatat (dil) tespit edildi.

DANA KIYMADA SAKATAT TAŞLIK

İstanbul Bağcılar'da faaliyet gösteren Özsultan Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Özsultan Et Dünyası) tarafından satışa sunulan dana kıymada, kanatlı eti ile sakatat (taşlık) bulundu.

KÖFTE HARCINDA SAKATAT BAŞ ETİ

İstanbul Silivri'deki Bicen Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait dana-kuzu köfte harcında ise sakatat (baş eti) tespit edildi.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyuyla paylaştığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi.

Listeye bu kez, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait 4 farklı takviye edici gıda ürünü eklendi.

Bakanlığın 25 Haziran 2026 tarihli duyurusuna göre, Hekimzade İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından üretilen Hekimzade markalı dört farklı takviye edici gıda ürününde, ilaç etken maddesi tespit edildi.

TAKVİYE EDİCİ GIDA YERİNE İLAÇ ETKEN MADDESİ

Sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler şunlar:

-Hekimzade Afromen Çakşırotu İçeren Takviye Edici Gıda (Parti No: 0010 AKY)

-Hekimzade Afromen Çakşırotu İçeren Takviye Edici Gıda 750 mg 30 Kapsül (Parti No: 004 F18)

-Afromen Bitkisel 750 mg 30 Kapsül (Parti No: 007 F26 GOLD)

-Hekimzade Afromen Bitkisel 750 mg 30 Kapsül (Parti No: 007 F26)

Söz konusu ürünlerin tamamının takviye edici gıda niteliğinde olduğu, ancak yapılan analizlerde ilaç etken maddesi içerdiğinin belirlendiği kaydedildi.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (AYNI DEĞERİ TAŞIMAYAN MADDE EKLENMESİ) LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN



