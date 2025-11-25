15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık alanında devletin desteği sürüyor.

Bu kapsamda da 15 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

Başta kanserle mücadelede kullanılan ilaçlar olmak üzere geri ödeme listesine dahil edilenlere ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklama yaptı.

"SOSYAL KURUMUMUZUN DÜZENLEMESİYLE"

15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıklayan Bakan Işıkhan şöyle dedi;

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

"YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ SUNDUK"

Bu adımımızla birlikte; multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk.

"SAĞLIĞA VE İLACA ERİŞİİ KOLAYLAŞTIRDIK"

Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."