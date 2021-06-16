Euro
10.3731
-0.09%
Dolar
8.5509
-0.08%
Altın
511.02
-0.09%
Borsa
1.443
0%
Bitcoin
344.212
1.18%
EXEN Coin
32.97
-0.39%
17ºC
İstanbul
Yağmur 17 C
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Saat 16.30’da başlayacak olan toplantının gündeminde, aşı sevkiyatı ve hız kazanan aşılama çalışmaları olacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.06.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs Bilim Kurulu, bir araya geliyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantı, bugün video konferanas yöntemiyle gerçekleşecek.

    AŞI SEVKİYATI

    Toplantıda mevcut aşı stoğu ve yeni teslimatlar görüşülecek; haziran ayı itibarıyla  hız kazanan aşılamadaki güncel durum ele alınacak.

    NORMALLEŞME ADIMLARI

    Kurulun, vaka sayılarının son dönemde ülke genelinde azalması üzerine kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor. Bilim Kurulu, günlük vaka sayılarında 5 binin altına inilmesi için atılması gereken adımları masaya yatıracak.

    GÖZLER TOPLANTIDA

    Bakan Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 18.30’da YouTube üzerinden canlı yayınla açıklama yapacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir