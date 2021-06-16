Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Saat 16.30’da başlayacak olan toplantının gündeminde, aşı sevkiyatı ve hız kazanan aşılama çalışmaları olacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bir araya geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantı, bugün video konferanas yöntemiyle gerçekleşecek.

AŞI SEVKİYATI

Toplantıda mevcut aşı stoğu ve yeni teslimatlar görüşülecek; haziran ayı itibarıyla hız kazanan aşılamadaki güncel durum ele alınacak.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Kurulun, vaka sayılarının son dönemde ülke genelinde azalması üzerine kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor. Bilim Kurulu, günlük vaka sayılarında 5 binin altına inilmesi için atılması gereken adımları masaya yatıracak.

GÖZLER TOPLANTIDA

Bakan Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 18.30’da YouTube üzerinden canlı yayınla açıklama yapacak.