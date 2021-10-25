ABD'de koronavirüse yakalanan kadın, 335 gün pozitif kaldı

Daha önce gördüğü tedavi nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıfladığı belirtilen hasta, yaklaşık bir yıl aynı virüsü taşıdı.

Koronavirüs salgınına ilişkin ilginç veriler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ABD'de 47 yaşındaki bir kadın, 2020 baharında hastaneye kaldırıldı ve burada kendisine koronavirüs teşhisi konuldu.

335 gün boyunca pozitif kalan kadın, evde oksijen desteği alırken, hastalık belirtileri devam etti.

AYNI VİRÜSÜ NEREDEYSE BİR YIL TAŞIDI

Independent'ın haberine göre, araştırmacılar, hastanın yeniden enfekte olmadığını ve aynı virüsü yaklaşık bir yıl taşıdığını buldu.

Daha önce lenfoma tedavisi gören hastanın bağışıklık sisteminin zayıfladığı, dolayısıyla koronavirüsü bu kadar uzun süre taşımış olabileceğine dikkat çekildi.

ZAYIF BAĞIŞIKLIK AYRINTISI

Bilim insanlarının, söz konusu hastadan alınan örnekleri analiz ederek virüsün nasıl evrildiğini analiz edebildiği kaydedildi.

Zayıf bağışıklık sistemine sahip insanlarda virüs, yayılmak için daha çok alan buluyor.