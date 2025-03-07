ABD'li sağlık dergisi: Tereyağı tüketenlerin ölüm riski daha yüksek

Haber Merkezi

Türkiye’nin mutfağında önemli bir yere sahip olan tereyağı, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

Ancak yapılan bir araştırma, bu lezzetin fazla tüketildiğinde sağlığımız için ciddi riskler taşıdığını ortaya koydu.

Geleneksel yemeklerde bolca kullanılan, kahvaltılarda eksik edilmeyen tereyağı, sağlığa dair yeni bir tartışmanın merkezinde.

Son araştırmalar, aşırı tüketimin ölüm riskini artırdığını gösteriyor.

TEREYAĞINI ÇOK TÜKETENLERİN ÖLÜM RİSKİ DAHA YÜKSEK

JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya ABD'de yaşayan orta yaş ve üzeri yaklaşık 221 bin kişi dahil edildi. Bu kişilerin 30 yıllık beslenme alışkanlıkları ve sağlık çıktıları mercek altına alındı.

Araştırmanın verilerine göre, tereyağını çok tüketen kişilerin ölüm riski, daha az tüketenlere kıyasla yüzde 15 daha yüksek.



Daha çok bitki bazlı yağ tüketenlerin ölüm riski ise, daha az bitki bazlı yağ tüketenlere kıyasla yüzde 16 daha düşük.

BİTKİSEL YAĞ TÜKETİMİ ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Çalışma, tereyağı tüketimi yerine bitki bazlı yağ tüketimine geçmenin, yüzde 17 daha düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğunu öne sürüyor.

Yeni araştırma, doymamış yağ oranı yüksek olan bitkisel yağların, doymuş yağ içeren tereyağı gibi ürünlere kıyasla daha sağlıklı bir seçenek sunduğunu ortaya koyuyor.

İskandinav ve Baltık ülkelerindeki benzer çalışmalar da bu bulgularla örtüşüyor. Araştırmalara göre, doymamış yağ asitleri kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet riskini azaltabiliyor.

TEREYAĞI TÜKETENLER DAHA AZ EGZERSİZ YAPIYOR

Araştırmada, tereyağını fazla tüketenlerin sigara içme ve obez olma olasılıklarının daha yüksek olduğu, egzersiz yapma oranlarının ise daha düşük olduğu tespit edildi.

Bu faktörlerin de ölüm riski üzerinde etkili olabileceği vurgulanıyor.