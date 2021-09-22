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    Adıyaman'da 132 ev karantinaya alındı

    Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artışıyla beraber 132 evde karantina uygulaması başlatıldı.
    • AA
    • 22.09.2021 - 04:38
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    Adıyaman'da 132 ev karantinaya alındı

    Adıyaman'da koronavirüs vaka sayısının artmasıyla beraber, 132 ev karantinaya alındı.

    İL HIFZISSIHHA KURULU KARAR VERDİ

    Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

    Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 132 ev karantinaya alındı.

    Adıyaman da 132 ev karantinaya alındı #1

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