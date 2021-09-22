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- Adıyaman'da 132 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 132 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artışıyla beraber 132 evde karantina uygulaması başlatıldı.
- AA
- 22.09.2021 - 04:38
Adıyaman'da koronavirüs vaka sayısının artmasıyla beraber, 132 ev karantinaya alındı.
İL HIFZISSIHHA KURULU KARAR VERDİ
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 132 ev karantinaya alındı.