Ankara'da iş yerinden şemsiye çalan hırsız yakalandı Ankara'da bir iş yerine ait şemsiyeyi çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsız yakalandı.

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DHA

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 26 Şubat Cuma günü bir kişi iş yerinin önündeki şemsiyeyi çalarak uzaklaştı.

Durumu fark eden iş yeri çalışanlarının şikayeti üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında şemsiyeyi çalan kişinin I.A. (31) olduğu tespit edildi.

I.A., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Yaşananlar kamerada

Hırsızın şemsiyeyi çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)