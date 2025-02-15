Aman dikkat: Diş ağrısı kalp krizi işareti olabilir

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Diş ağrısı bazen kalp krizi belirtisi olabilir.

Kalp krizi sırasında, özellikle sol kolda, çenede, boyunda ve dişlerde yansıyan ağrılar hissedilebilir.

Bu tür ağrılar genellikle kalp kasına yeterince oksijen gitmemesi nedeniyle ortaya çıkar.

Özellikle şu durumlarda dikkatli olunmalıdır:

Sol alt çenede ve dişlerde hissedilen yaygın bir ağrı varsa,



Göğüste baskı, sıkışma veya yanma hissi eşlik ediyorsa,



Nefes darlığı, mide bulantısı veya terleme gibi belirtiler de varsa,



Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım alınmalıdır.

HER DİŞ AĞRISI KALP KRİZİ BELİRTİSİ DEĞİLDİR

Ancak, her diş ağrısı kalp krizi belirtisi değildir; diş çürüğü, diş eti hastalıkları veya sinüzit gibi nedenler de ağrıya yol açabilir.

Eğer açıklanamayan veya yaygın bir diş ve çene ağrısı yaşıyorsanız, hem bir diş hekimine hem de bir kardiyoloğa danışmak iyi bir fikir olabilir.

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER

Diş ağrısını hafifletmek için birkaç yöntem deneyebilirsiniz, ancak ağrının sebebine bağlı olarak en doğru çözüm için bir diş hekimine gitmeniz gerekir. İşte diş ağrısını hafifletmek için bazı yöntemler:

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER

Tuzlu su ile gargara

Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyin ve ağzınızı çalkalayın. Bu, iltihabı azaltmaya ve bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir.

SOĞUK KOMPRES UYGULAYIN

Ağrılı bölgenin olduğu yanağa 15-20 dakika boyunca bir buz torbası koyarak şişmeyi ve ağrıyı azaltabilirsiniz.

DİŞ İPİ KULLANIMI VE FIRÇALAMA

Ağrı, diş arasına sıkışmış bir besin parçasından kaynaklanıyorsa diş ipi kullanarak temizleyebilirsiniz.

KARANFİL YAĞI VEYA KARANFİL KULLANIN

Karanfil doğal bir ağrı kesicidir. Bir pamuk üzerine birkaç damla karanfil yağı damlatıp ağrılı bölgeye sürebilirsiniz.

AĞRI KESİCİ KULLANIMI

Reçetesiz satılan ağrı kesiciler kısa süreli rahatlama sağlayabilir. (Ağrı kesici kullanmadan önce prospektüsünü okuyun veya doktorunuza danışın.)

HANGİ DURUMLARDA DİŞ HEKİMİNE GİTMELİ

Dişinizde şiddetli zonklama veya sürekli ağrı varsa



Diş etlerinizde şişlik ve iltihap oluştuysa



Sıcak-soğuk hassasiyeti uzun süredir devam ediyorsa



Çürük veya kırık dişiniz varsa

Bu yöntemler ağrıyı hafifletebilir ama altta yatan sorunu çözmez. Eğer ağrınız devam ederse, mutlaka bir diş hekimine başvurmalısınız