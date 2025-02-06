Haberler



Sağlık



Aman dikkat: Soğuk hava felç riski taşıyor

Aman dikkat: Soğuk hava felç riski taşıyor Soğuk hava, özellikle yaşlılar ve kalp-damar hastalıkları gibi sağlık sorunları olan kişiler için felç riskini artırabilir.