Anılarun sadece beyinde saklanmadığı tespit edildi

DHA

ABD'li bilim insanları şaşırtıcı bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, beyin dışında başka hangi organların anılarını saklayabildiğini tespit etmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi.

Uzmanlar, anıların yalnızca beyinde değil, vücudun farklı bölgelerinde de saklandığını belirledi.

BİRÇOK ORGAN ANILARI SAKLIYOR

Bilim insanları, beyin hücreleri arasında iletileri taşıyan ‘nörotransmitter’ kimyasallar gibi, sinir dokusu ve böbrekten alınan hücrelerin farklı kimyasal maddelere nasıl tepki verdiğini inceledi.

Bu hücreler, belli bir süre farklı kimyasal sinyallere maruz bırakılarak ‘anı depolayan genin’ ne zaman aktif hale geleceği izlendi. Uzmanlar, bunu belirlemek için örnek alınan böbrek ve sinir doku hücrelerini tepki vermesi halinde parlayan bir protein üretecek şekilde tasarladı.

TEDAVİLER İÇİN YENİ BİR FIRSAT NİTELİĞİNDE

Belirli süre çeşitli kimyasal sinyaller alan bu hücreler, beyin hücrelerinin anıları depolamak için yaptığı davranışı göstererek ‘anı depolayan geni’ aktif hale getirdi.

Araştırmanın başyazarı Nikolay Kukushkin, öğrenme ile anı depolama kabiliyetinin genellikle beyin ve beyin hücreleriyle ilişkilendirildiğini fakat bu çalışmanın vücuttaki diğer hücrelerin de aynısını yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

Kukushkin, araştırmanın hafızanın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza sorunlarını tedavi etmek için yeni fırsatlar sunduğunu da ifade etti.