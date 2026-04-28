Kol altına sürün, 1 ayda çözün: Bembeyaz yapıyor

Kol altı kararması, milyonlarca kadının baş belası...

Havalar ısındıkça kıyafetler hafifliyor ve kısa kollu, askılı parçalar gardıroplarda yerini alıyor.

Ancak birçok kadın için kol altı kararması, bu dönemde özgüveni etkileyen yaygın bir sorun haline geliyor.

Yaz gelmeden önce bu görünümü hafifletmek ve daha eşit bir cilt tonu elde etmek mümkün.

İşte kol altı kararmasına karşı etkili olabilecek o yöntem;

MEYAN KÖKÜ MASKESİ

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra), cilt tonunu eşitleme konusunda en güçlü bitkisel içeriklerden biri olarak kabul edilir.

Özellikle kol altı gibi hassas bölgelerde, tahriş etmeden aydınlatma sağlaması onu öne çıkarır.

Meyan kökünün içeriğinde bulunan glabridin, melanin (cilt rengi pigmenti) üretimini baskılar ve ciltteki koyu renk oluşumunu azaltır. Bu sayede güneş veya sürtünme kaynaklı kararmaları hafifletir.

1 çay kaşığı meyan kökü tozu

1 çay kaşığı yoğurt veya aloe vera jel

Karışımı kol altına sürün ve 10-15 dakika bekleyin.

Ilık suyla durulayın. Haftada 2–3 kez uygulanabilir.