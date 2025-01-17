DHA

Pilates eğitmeni, 2 çocuk annesi Esin Yıldırım, 2013 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığın 3'üncü evresinde tanı alan Yıldırım, uzun süre kemoterapi tedavisi gördü. Ardından ameliyat olan ve sağ memesini kaybeden Yıldırım, bir süre daha kemoterapi aldıktan sonra hastalığı yendi. Yıldırım, 7 yıl süren tedavinin son aşamasında, doktorunun stresten uzak hayat sürmesine yönelik tavsiyesi ve yönlendirmesiyle dünya turuna çıkmaya karar verdi. Esin Yıldırım, 2017'den itibaren bugüne kadar da 50 ülke gezdi.

"EŞİMİ KAYBETTİM, ÇOK AĞIR GELDİ"

Esin Yıldırım, 2011 yılına kadar düzenli meme kontrolüne gittiğini, kontrollere ara verdiği 2 yılda kansere yakalandığını belirtti. Yıldırım, "Aslında, acil durum ve afet yönetim uzmanıyım. Okudum ama herhangi bir işte çalışmadım. Daha sonra eğitimler alarak pilates eğitmenliği sertifikaları aldım. Pilates, yoga üzerinde uzmanlaşarak iş yeri açıp hayatımı devam ettirdim. Her şey gayet güzel devam ediyordu. Rutinim vardı, güzel rutinim vardı.

Daha sonra hastalıkla beraber o da yıkıldı. 2 sene içerisinde nasıl büyüdü, nasıl oldu, 3'üncü evreye nasıl geldi, 3'ü bile aşmak üzereyken bana belirti verdi. 2000 yılında eşimi trafik kazasında kaybettim. Çok acı geldi bana, aşırı. Onu kaldıramadım, herhalde onun üzüntüsü, onun stresi; 2 çocuğum var. Onların geleceği, okumaları, bunlar hep etken diye düşünüyorum." diye konuştu.

"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Yıldırım, tanı konulduktan sonra acil tedaviye başlandığını söyleyerek, "Kaşıntı, portakal kabuğu görünümü, delik delik oldu. Daha sonra da şişti, kızardı. Ondan sonra doktora gittim. Çok üzüldüm, dünyam başıma yıkıldı. Acil tedavilere başlandı, hem de çok acil. Kemoterapi aldım, ameliyat olmadan 4 kemoterapi aldım. Ameliyat olduktan sonra 4 kemoterapi daha aldım.

Çok uzun ışın tedavileri gördüm. Ondan sonra ilaç tedavisi oldu ve bunların hepsi toplam 7 senemi aldı. Sağ mememi kaybettim. Bir uzvunuz yok, artık engelli gözüyle bakılıyor size. Bu çok ağır geldi bana, onun üzüntüsü de bambaşka." ifadelerini kullandı.

"BİLETLERİMİ ALDIM, YENİ LİSTE VAR"

Doktorlarının stresten uzak yaşaması gerektiğini söylediğini aktaran Yıldırım, "İlk biletimi Gürcistan'a alarak, dünya turuna başladım. 2017 yılından bu yana 50 ülke gezdim. Avrupa'yı komple bitirdim. Asya, bitmek üzere. Orta Doğu, Afrika, Moğolistan. Biletlerimi aldım, önümde yeni bir liste var. Çin, Japonya, Rusya ve Etiyopya var. En çok istediğim yer Etiyopya.

Planı yaparken benim bir grubum var, arkadaşlarım var. Onlarla karar veriyoruz, onlarla gidiyoruz. Bayağı böyle biraz tehlikeli olan yerlere de tabii ki yardım alıyoruz. Bir turdan yardım aldığımız da oluyor. O şekilde gidiyoruz. Kendimi çok iyi hissediyorum. İmkanım el verdiği sürece gezmeye devam edeceğim." dedi.