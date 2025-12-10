Şanlıurfa'da ambulansta doğum yaptırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesine bağlı Güneren Mahallesi'nde sağlık ekipleri, doğum sancısı başlayan Fatma Geçit'i hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

Yolda sancısı artan Geçit, ambulansta doğum yaptı.

ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı) ve Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi bulunan acil tıp teknisyeni Birkan Dağaşan ile sağlık personeli Melek Gez'in müdahalesi ile gerçekleştirilen doğum ile erkek bebek dünyaya geldi.

SAĞLIK ÇALIŞANININ ADINI VERDİ

2 kilo 700 gram ağırlığında bebeğe, acil tıp teknisyeni Birkan Dağaşan'ın adı verildi.

Yaşadıkları anı anlatan Dağaşan, "Bu bizim ilk doğumumuz değil, ancak ekip olarak çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarımız bu konuda eğitimli. Aldığımız eğitimler sayesinde zor bir anı başarıyla atlattık. Bizim için heyecan verici bir tecrübeydi." dedi.