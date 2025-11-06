Antalya'da 29 yıl sonra 45 dakikada organ bağışıyla hayata tutundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan Ayşe İnce, 1996 yılında erken doğum sırasında bebeğini kaybetti ve doğumun ardından yoğun bakıma alındı. Yaklaşık iki ay süren tedavi sürecinin sonunda böbrek yetmezliği gelişen İnce, uzun süre diyalize girmek zorunda kaldı.

1997’de böbreklerinin yeniden çalışmaya başlamasıyla ilaç tedavisi ve diyetle yaşamına devam eden İnce, yıllar içinde sağlığını korumaya çalıştı. Ancak birkaç yıl önce böbreklerinin tamamen iflas etmesiyle yeniden diyaliz sürecine girdi.

NAKİL LİSTESİNDE ALINDIKTAN 45 DAKİKA SONRA UYGUN BÖBREK BULUNDU

Sağlık durumu kötüleşen İnce, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne başvurdu. Tüm tetkiklerini tamamlayan İnce, Eylül ayı başında Sağlık Bakanlığı’nın organ ve doku nakil listesine alındı.

Kayıt oluşturulduktan yalnızca 45 dakika sonra, İstanbul’dan tam uyumlu bir böbrek bağışı çıktı. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner başkanlığındaki ekip, uçakla getirilen böbreği İnce’ye başarıyla nakletti.

"BAĞIŞ SAYESİNDE YENİDEN HAYATA DÖNDÜM"

Sağlığına kavuşan Ayşe İnce, 17 Mart 1996’da hem bebeğini hem böbreklerini kaybettiği günü unutamadığını söyledi. O dönem yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

Ameliyattan sonra böbreklerimin çalışacağı söylendi ama çalışmadı. Bir ara vücudumdan 7 kilo sıvı aldılar. Diyalize girdim, bir yıl sonra böbreklerim çalıştı. O günden sonra diyetime çok dikkat ettim. Tuz hayatımdan tamamen çıkmıştı, salçam bile tuzsuzdu.

Nakil sürecini anlatırken duygulanan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

Listeye alındıktan 45 dakika sonra uygun böbrek bulundu. Hemen hastaneye çağırdılar ve akşam nakil yapıldı. O aileye her gün dua ediyorum. Keşke herkes organ bağışında bulunsa, çünkü bu en güzel iyilik.

"NAKİLDEN SONRA YÜZÜ GÜLDÜ"

Eşi Halil İnce, nakilden önce Ayşe İnce’nin günde 33 hap kullandığını, sürekli halsizlik yaşadığını belirterek, “Nakilden sonra yüzü güldü, yeniden hayata döndü” dedi.

"HAYATININ EN RİSKLİ DÖNEMİNDE BAĞIŞ GELDİ"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Arif Aslaner, Ayşe İnce’nin durumunun oldukça kritik olduğunu belirtti:

Hastamızın damar yapılarında bozulmalar başlamıştı. İstanbul’da bağışlanan bir böbrek altıda altı uyumlu çıkınca hemen kabul ettik. Bu, onun için bir son şanstı. Şimdi gayet mutlu, hayatının en riskli döneminde yapılan bağışla yeniden sağlığına kavuştu.

Aslaner, organ bağışının önemine dikkat çekerek, “Bir bağış, bir hayat kurtarabiliyor. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ayşe İnce’nin hikayesi, zamanla yarışılan bir organ naklinin, bir yaşamı nasıl değiştirebileceğinin en güçlü örneklerinden biri oldu.