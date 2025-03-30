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AA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Vural Gül, 20 Mart tarihinde ciddi bir göğüs ağrısı yaşadı.

Ağrısının şiddeti artınca rahatsızlanan Gül, Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

İlk tetkikleri normal çıkmasına rağmen aniden durumu kötüleşen Gül, hastanede kalp krizi geçirdi.

12 KEZ KALBİ DURDU

Kalbi duran Gül'e acil servis ekibi müdahale etti.

Gül'ün kalbi, hastanedeki ilk müdahalesi sırasında 10 kez, Antalya Şehir Hastanesine sevk için alındığı ambulansta ise 2 kez durdu.

ELEKTROŞOKLA HAYATA DÖNDÜ

Yaşlı adamın kalbi, acil tıp uzmanı Durmuş Tarık Büyükkabış ve ekibi tarafından elektroşok ve medikal müdahaleyle tekrar çalıştırıldı.

Sevk edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan Gül, sağlığına kavuştuktan sonra Manavgat Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret ettİ.

Gül, serviste görev yapan personele ve kendisine müdahalede bulunan ekibe çikolata ikramında bulundu.

"SADECE GÖZÜNÜ AÇ DİYEN SESLERİ DUYDUM"

Vural Gül, gazetecilere, hiçbir şeyi hatırlamadığını belirterek, "Sadece 'Vural amca gözünü aç.' diyen sesleri duydum. Allah razı olsun, sağ olsunlar." dedi.

Başhekim Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mehmet Ali Karlıdağ ise "Bu kadar çok kalbi duran bir hastanın hayata dönmesi ve bize teşekküre gelmesi bizim için paha biçilemez mutluluk. Ekibimizin azmi ve Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavi süreci sayesinde hasta sağlığına kavuştu." diye konuştu.

"BİZİ ZİYARET ETMESİ MUTLULUK VERİCİ"

Gül'e müdahale eden ekipte yer alan sağlık çalışanı Ferdi Çavga da hastaya uzman hekim, kendisi ve hemşire Tuğçe Boztaş ile müdahale ettikleri anları hiç unutmayacağını dile getirdi.

Çavga, "Yaklaşık 25 yıllık hemşireyim ve birçok kritik hastaya müdahale ettim. Ancak 12 kez elektroşok uygulayıp hastanın hayata dönmesi ve bizi ziyaret etmesi gerçekten çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.