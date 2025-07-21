Ayaklara ekşi maya sürün, sabaha farkı görün...

Doğal yöntemlerle kişisel bakım son yıllarda giderek popülerleşiyor.

Özellikle evde kolayca uygulanabilen cilt bakım çözümleri, hem bütçe dostu hem de kimyasal içermemeleri açısından tercih sebebi.

Bu yöntemlerden biri de, son zamanlarda dikkat çeken "ayağa ekşi maya sürmek."

Duyanları şoke eden bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu merak ediliyor.

Ekşi maya; un, su ve doğal fermantasyon süreciyle elde edilen canlı bir karışımdır. İçerdiği probiyotikler, laktik asit ve doğal enzimler sayesinde cilt üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.

İşte topuklara ekşi maya sürmenin etkileri...

EKŞİ MAYANIN FAYDALARI

Ekşi mayada bulunan doğal asitler, özellikle topuk ve ayak tabanında biriken ölü deriyi yumuşatır. Bu sayede ayaklar daha pürüzsüz hale gelir.

Ayak kokusu, genellikle terle birlikte oluşan bakterilerden kaynaklanır. Ekşi mayadaki laktik asit, bu bakterileri doğal yollarla dengeleyebilir ve ayak kokusunu hafifletebilir.

Ciltle uyumlu yapısı sayesinde maya, ayakların nem dengesini korumaya yardımcı olabilir. Özellikle çatlamış topuklar için yatıştırıcı bir etki gösterir.

Ekşi maya, antifungal özelliklere sahip olabilir. Bu da ayakta oluşabilecek mantar enfeksiyonlarının önlenmesine destek sağlayabilir.