Ayakları rahatsız eden ayakkabılara özel çözümler

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Ayağı vuran bir ayakkabı oldukça rahatsız edici...

Bu durumu hafifletmek ve daha rahat bir kullanım sağlamak için denenebilecek bazı öneriler var.

Ancak bu önerilere rağmen ayakkabının ayağınıza oturma sorunu hallolmadıysa, yeni bir ayakkabı tercih etmek daha doğru olacaktır.

AYAĞI KORUYUCU ÇÖZÜMLER

Bant kullanımı:

Ayakkabının vurduğu yerlere yara bandı ya da özel blister (su toplaması) önleyici bantlar yapıştırın.

Jel pedler veya silikon koruyucular:

Özellikle topuk ve parmak bölgeleri için jel pedler veya silikon koruyucular kullanın.

Ayakkabıyı yumuşatma teknikleri

Kalıba koyma:

Ayakkabıyı genişletmek için ayakkabı kalıbı kullanabilirsiniz.

Kalın çorap ve ısıtma yöntemi:

Kalın çorap giyip ayakkabıyı giyerek saç kurutma makinesiyle sorunlu bölgeleri biraz ısıtıp esnemesini sağlayabilirsiniz.

Nemlendirme:

Deri ayakkabılar için deri nemlendirici krem veya vazelin kullanarak ayakkabıyı yumuşatabilirsiniz.

Ayakkabı içine dolgu koyma

Ayakkabı tabanlıkları:

Ayakkabıyı daha rahat hale getirmek ve vurmayı azaltmak için yumuşak tabanlıklar kullanabilirsiniz.

Pamuk veya silikon tıkaçlar:

Ayakkabının vurduğu yere küçük bir pamuk parçası ya da silikon tıkaç yerleştirebilirsiniz.

Ayakkabıyı bir kunduracıya götürüp genişletmesini veya sorunlu bölgeleri yumuşatmasını isteyebilirsiniz.

ÖNLEYİCİ ÖNLEMLER

Doğru numara seçimi:

Ayakkabı alırken ayağınıza tam oturan, sıkmayan ve çok bol olmayan bir numara seçmeye özen gösterin.

Ayakkabıyı denemek:

Ayakkabıyı mutlaka alırken deneyin ve günün ilerleyen saatlerinde (ayaklarınız biraz şişmişken) satın almayı tercih edin.

Ayakkabının iç malzemesi:

Ayakkabının yumuşak iç malzemeye sahip olmasına dikkat edin.