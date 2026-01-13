Aziz Sancar kanser araştırmaları hakkında bilgi verdi: En az 2 yıla ihtiyaç var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sancar, farelerdeki ölümcül beyin tümörlerini tamamen yok eden yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiğini duyurdu.

Sancar, "Elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut verici." diyerek çalışmanın en az iki yıllık bir zaman ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ÇIĞIR AÇACAK BİR ÇALIŞMA

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve araştırma ekibi, beyin kanseri tedavisinde çığır açabilecek bir çalışmaya imza attı.

Geliştirilen yeni yöntemin, farelerdeki deneysel çalışmalarda ölümcül beyin tümörleri sağlıklı hücrelere zarar vermeden ortadan kaldırıldı.

TÜMÖRLERİN TÜMÜ TAMAMEN YOK EDİLDİ

Yapılan araştırmalarda, “EdU” adı verilen bir molekülün, kemoterapide yaygın olarak kullanılan Temozolomid (TMZ) ile birlikte uygulanmasıyla glioblastoma türü tümörlerin farelerde tamamen yok edildiği belirlendi.

Fare deneylerinde 23 gün gibi kısa bir sürede tümörlerin temizlendiği ve deneklerin yaşam süresinin ciddi oranda arttığı tespit edildi.

Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran çalışmanın, özellikle tedavisi oldukça zor olan glioblastoma hastaları için yeni bir umut kapısı araladığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu bulgunun ilerleyen süreçte insan deneylerine taşınması halinde beyin kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Sancar ise klinik deneyler için süre vererek şu açıklamayı yaptı:

"EN AZ İKİ YIL DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"