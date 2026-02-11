Aynı fakülte, aynı ilçe: Baba–oğul Sandıklı’da birlikte hastalara şifa dağıtıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu doktor baba Tahsin Sarıçiyil ile oğlu Onur Emre Sarıçiyil, memleketleri Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde sağlık hizmeti veriyor. Baba-oğul, farklı sağlık birimlerinde görev yapsa da aynı ilçede hastalara şifa olmanın gururunu yaşıyor.

30 YILA YAKLAŞAN HEKİMLİK TECRÜBESİ

Meslekte yaklaşık 30 yılı geride bırakan Tahsin Sarıçiyil, kariyerine Erzincan’da başladı. Daha sonra Sandıklı Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar acil serviste görev yapan Sarıçiyil, son 16 yıldır Sandıklı 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde hekimlik yapıyor.

OĞUL DA AYNI ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU

Babasının izinden giden Onur Emre Sarıçiyil ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yaklaşık 1 ay önce Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne doktor olarak atandı. Genç hekim, çocukluğunda hasta olarak gittiği hastanede bugün meslektaşlarıyla birlikte görev yapıyor.

"ZOR VAKALARDA BANA DANIŞIYOR"

Oğluyla aynı ilçede görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Tahsin Sarıçiyil, tecrübelerini paylaşmaktan geri durmadığını belirterek şunları söyledi:

Bazen çözümü zor, kafa karıştıran vakalar oluyor. Böyle durumlarda oğlum beni arayıp danışıyor. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.

"BABAM İLÇEDEKİ HASTALARI TEK TEK TANIR"

Genç doktor Onur Emre Sarıçiyil ise babasının Sandıklı’daki deneyiminin kendisi için büyük bir avantaj olduğunu söyledi:

Babam ilçede yaklaşık 30 yıldır hekimlik yapıyor. Hastaların çoğunu tipinden tanır, hangi rahatsızlığı olduğunu bilir. Bir vaka olduğunda ararım, isminden tanır, kullandığı ilaçları söyler. Akşamları da vakaları birlikte değerlendiririz. Her zaman desteğini alıyorum.

AİLE DESTEĞİYLE MESLEK YOLCULUĞU

Meslek hayatında ailesinin büyük payı olduğunu vurgulayan Sarıçiyil, “Çocukken montla gittiğim hastanede bugün doktor olarak görev yapıyorum. Annem ve babam her zaman arkamdaydı, en büyük destekçilerim oldular.” diye konuştu.