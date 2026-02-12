Manisa'da fedakâr abla, 2 ayda 16 kilo verdi, kardeşine 'ciğer' oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Zafer Dinç’e, geçen yıl ocak ayında karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Sağlık durumu hızla kötüleşen Dinç, mart ayında İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'ne başvurdu.

Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu’nun değerlendirmesi sonrası nakil kararı alınan Dinç, organ bekleme listesine dahil edildi. Ancak kadavradan uygun organ bulunamaması ve hastanın durumunun ağırlaşması üzerine canlı donör seçeneği gündeme geldi.

Yapılan testlerde, ablası 54 yaşındaki Sevtap Uysal’ın doku uyumunun bulunduğu belirlendi. Ancak ameliyat için belirli bir kilonun altına düşmesi gerekiyordu.

79,5 KİLODAN 64 KİLOYA DÜŞTÜ

Kardeşini yaşatabilmek için hiç tereddüt etmeden sürece başladığını anlatan Uysal, doktorların önerisi doğrultusunda diyet ve spora yöneldi.

“Hocam ‘şu kiloya düşmelisin’ dediğinde ‘veririm’ dedim. Sonra kendi kendime ‘35 senedir bu kiloyu görmedim’ diye düşündüm ama başardım.” diyen Uysal, 79,5 kilodan 64 kiloya düştü.

Geçen aralık ayında yapılan ameliyatla karaciğer dokusu kardeşine nakledildi.

"ABLAM ANNEM GİBİ"

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Zafer Dinç, zorlu bekleme sürecinde umudunu kaybetmediğini söyledi. Kadavradan organ çıkmaması üzerine aile fertlerine başvurulduğunu belirten Dinç, “Ablam ‘uyum olursa ben veririm’ dedi. Sonra kilo verdi. Ablam canıma can verdi. O benim annem gibi. Dünyaya bir daha gelmiş gibiyim.” ifadelerini kullandı.

Ablasının ameliyat sonrasında da kendisini yalnız bırakmadığını dile getiren Dinç, organ bağışının önemine dikkat çekerek, “Uygun olan herkes organ bağışı yapsın. Bir insana hayat veriliyor.” dedi.

"BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Annesini 1,5 yıl önce kaybettiklerini belirten Sevtap Uysal ise kardeşine organ verebileceğini öğrendiğinde tereddüt etmediğini söyledi.

“Kardeş, ötesi yok. Çok zor günler geçirdik ama iyi ki organımı vermişim. Bambaşka bir duygu. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın.” diyen Uysal, kardeşiyle telefonlarında birbirlerini “Ciğerim” diye kaydettiklerini anlattı.

"CANLI NAKİL SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Hastanenin İç Hastalıkları Uzmanı Namig Jafarov da hastanın başvuru sırasında durumunun ağır olduğunu belirterek, hayati risk ve kadavradan organ bulunamama ihtimali nedeniyle canlı donör seçeneğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Jafarov, “Sevtap Hanım 2 ay içinde organ bağışçısı olabilecek düzeyde kilo verdi ve nakil başarıyla gerçekleştirildi.” dedi.