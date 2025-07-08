Bebekler için geliştirilen ilk sıtma ilacına İsviçre'den onay

Sıtma hastalığına karşı, 5 kilograma kadar olan küçük çocuklar ve bebekler için özel olarak geliştirilen ilk tedavi edici ilaç, İsviçre'nin resmi ilaç otoritesi Swissmedic tarafından onaylandı.

BBC'nin haberine göre, İsviçre merkezli ilaç firması Novartis ile kar amacı gütmeyen Sıtma İlaçları Girişimi (MMV) iş birliğinde geliştirilen bu ilaç, Swissmedic’in güvenlik ve etkinlik testlerinden başarıyla geçerek kullanıma uygun bulundu. Böylece, bu yaş ve kilo grubundaki çocuklar için onaylanmış ilk sıtma ilacı olma özelliğini taşıyor.

KAR AMACI GÜDÜLMEDEN DAĞITILACAK

"Coartem Baby" veya "Riamet Baby" adıyla bilinen bu yeni ilaç, özellikle bebeklerde eski tedavi yöntemlerinde karşılaşılan doz aşımı riskine çözüm sunmayı hedefliyor. İlacın, sıtma oranlarının en yüksek olduğu ülkelere birkaç hafta içinde kar amacı güdülmeden ulaştırılması planlanıyor.

Swissmedic'in açıklamasına göre, ürünün diğer ülkelerdeki onay süreçleri de tamamlandığında, küresel ölçekte daha yaygın bir şekilde dağıtıma başlanacak. Klinik araştırmalara katılan Burkina Faso, Fildişi Sahili, Kenya, Malavi, Mozambik, Nijerya, Tanzanya ve Uganda, ilacın ilk gönderileceği ülkeler arasında yer alıyor.

"SITMA TAMAMEN ORTADAN KALDIRILABİLİR"

MMV CEO’su Martin Fitchet, sıtmanın hâlâ dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Doğru kaynaklar ve odaklı çalışmalarla bu hastalık tamamen ortadan kaldırılabilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2023 yılı verilerine göre, sıtma nedeniyle 597 bin kişi yaşamını yitirdi; ölümlerin yüzde 76’sı ise 5 yaş altı çocuklarda görüldü. DSÖ’nün, ilacın bilimsel değerlendirme sürecinde Küresel Sıtma Programı aracılığıyla aktif rol aldığı bildirildi.