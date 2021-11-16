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- Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personeline kötü haber
Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personeline kötü haber
- AA
- 16.11.2021 - 16:11
- Güncelleme : 16.11.2021 - 16:21
Belçika'da şu anda günlük ortalama vaka sayıları 10 bin civarında seyrediyor.
Hastanelerde koronavirüs nedeniyle tedavi gören kişilerin sayısı da gittikçe artmaya başladı.
Bunun üzerine Belçika hükümetinin, son haftalarda artan vakalara karşı yaz başında gevşetilen tedbirlerle ilgili karar alması bekleniyor.
SAĞLIKÇILARA AŞI ZORUNLULUĞU
Belçika basınındaki haberlere göre, hükümet, sağlık personelinin aşı olmasını zorunlu hale getirecek bir yönetmelik hazırladı.
Açıklamaya göre, yeni yılda 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında geçiş dönemi uygulanacak. 1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak.
AŞISIZ SAĞLIKÇILAR İŞİNDEN OLACAK
Bu dönemde sağlık çalışanlarının çalışabilmeleri için aşı olduklarını gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunmaları gerekecek.
Bunlara uymayan kişiler çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek.
BAKANLAR KURULU YÖNETMELİĞİ MASAYA YATIRACAK
Yönetmeliğin, Bakanlar Kurulu tarafından bu hafta onaylanması bekleniyor.
Ayrıca, evden çalışma zorunluluğu ve gece kulüplerinin kapatılması gibi seçeneklerin gündeme gelmesi de muhtemel.