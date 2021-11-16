Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personeline kötü haber

Belçika hükümeti, 1 Nisan'dan itibaren koronavirüse karşı aşı olmayan sağlık çalışanlarının işine son verecek.

Belçika'da şu anda günlük ortalama vaka sayıları 10 bin civarında seyrediyor.

Hastanelerde koronavirüs nedeniyle tedavi gören kişilerin sayısı da gittikçe artmaya başladı.

Bunun üzerine Belçika hükümetinin, son haftalarda artan vakalara karşı yaz başında gevşetilen tedbirlerle ilgili karar alması bekleniyor.

SAĞLIKÇILARA AŞI ZORUNLULUĞU

Belçika basınındaki haberlere göre, hükümet, sağlık personelinin aşı olmasını zorunlu hale getirecek bir yönetmelik hazırladı.

Açıklamaya göre, yeni yılda 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında geçiş dönemi uygulanacak. 1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak.

AŞISIZ SAĞLIKÇILAR İŞİNDEN OLACAK

Bu dönemde sağlık çalışanlarının çalışabilmeleri için aşı olduklarını gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunmaları gerekecek.

Bunlara uymayan kişiler çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek.

BAKANLAR KURULU YÖNETMELİĞİ MASAYA YATIRACAK

Yönetmeliğin, Bakanlar Kurulu tarafından bu hafta onaylanması bekleniyor.

Ayrıca, evden çalışma zorunluluğu ve gece kulüplerinin kapatılması gibi seçeneklerin gündeme gelmesi de muhtemel.