Boğazda yumru hissi globus sendromuna neden olan 5 hastalık

Boğazda yumru hissi globus sendromuna neden olan 5 hastalık

Globus sendromu, boğazda ağrısız bir yumru veya şişlik hislerinin gene adıdır ve bu durumun arkasında birçok farklı sağlık sorunu vardır. İşte boğazda yumru hissine neden olabilecek 5 sağlık sorunu...

Globus sendromu, hastaların boğazlarında ağrısız bir yumru veya şişlik olduğunu hissetmeleri olan durumların adıdır. Çoğu zaman bir yumru hissi, gerginlik ve yabancı cisim hissi olarak tanımlanır. Yemek yedikten veya bir şeyler içtikten sonra şikayetler genellikle azalır.

Boğazda yumru hissi birkaç saniyeden haftalara veya aylara kadar sürebilir ve bu durum hastaların günlük hayat kalitesini düşürebiir. Boğazda yumru hissi birçok insanı etkiliyor, tahminlere göre insanların neredeyse yarısı bu durumu en az bir kez yaşıyor.

Boğazda yumru hissinin nedenleri

Boğazda yumru hissinde çoğu durumda, hiçbir organ değişikliği tespit edilemez. Sadece buna yatkın kişilerde stresli bir durum tarafından tetiklenen bir sinir semptomu olarak ortaya çıkar. Arka planda bilinçsiz sık yutkunmanın veya ilacın bir yan etkisinin sonucu olabilen faringeal mukozanın kuruluğu olabilir.

Kalıcı yumru hissinin diğer en yaygın nedeni reflü hastalığından, yani faringeal mukozanın iltihaplanmasından kaynaklanan tahriştir.

Daha az yaygın nedenler şunlardır:

- Farinkste doku büyümesi, tümörler, kistler, lenf nodu büyümesi,

- Hipertiroidizm ve guatr,

- Yabancı cisimler (kemik parçası vb.),

- Tahriş edici maddelerin neden olduğu yara izi,

- Farinkste nadir görülen anatomik değişiklikler.

Globus sendromu durumunda ne yapılmalı?

Globus sendromu fark edildiğinde bir kulak burun boğaz, gastroenterolojik, muhtemelen endokrinolojik ve nörolojik muayenenin yanı sıra görüntüleme testleri (BT, ultrason vb.) yapılması gerekir.

Sorunun çözümü kolay değildir. Semptomlar dalgalı olduğundan ve genellikle hafif seyredebildiğinden, arka planda ciddi bir hastalığın olması muhtemel olan durumlar araştırılmalıdır.

Aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız, mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmelisiniz:

- Yutamama, boğaz tıkanıklığı, bulantı ve kusma,

- Nefes almada zorluk,

- Daha uzun süredir var olan şikayetlerin artması (birkaç hafta),

- Ağrı veya yutma zorluğu,

- 50 yaş üzerinde ani başlayan semptomlar,

- Belirsiz kökenli kilo kaybı,

- Boyun lenf düğümü şişmesi,

- Yüksek ateş.

Arkasındaki nedenin tedavi edilmesi gerektiğinden, globus sendromu için özel bir tedavi yoktur. Örneğin reflü hastalığı doğrulanırsa uygun yaşam tarzı ve ilaç tedavisi semptomların kesilmesini sağlar.

Psikolojik durumlarda yaşam tarzınızı değiştirmek ve stres giderici teknikleri öğrenmek çok yardımcı olabilir. Aynı zamanda, psikoterapiye yanıt vermeyen ağır vakalarda antidepresan tedavi gerekli hale gelir.