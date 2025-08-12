Boyun ve baş ağrılarınızın gizli nedeni: Yanlış yastık seçimi

Yanlış yastık seçimi, sağlığı olumsuz etkiliyor...

İnsanın yaşamının yaklaşık üçte birini geçirdiği uyku sürecinde kullanılan yastık, rahatlık ve destek açısından büyük önem taşıyor.

Ancak yastık sadece konfor aracı olarak görülmemeli; yastığın boyun ve omurgayı doğru pozisyonda tutması, kas-iskelet sisteminin sağlığını koruması gerekir.

SERT YASTIKLAR YORGUNLUĞA NEDEN OLUYOR

Uygun olmayan yükseklik, sertlik ve malzemeye sahip yastıklar, uyku sırasında doğal vücut hizasını bozarak kas gerginliği, eklem rahatsızlıkları ve hatta dolaşım sorunlarına yol açabilir. Bu da sabah yorgunluğu ve devam eden ağrılarla kendini gösterir.

YANLIŞ DESTEK BOYUN AĞRILARI VE BAŞ AĞRILARININ SEBEBİ

Araştırmalar, uygun destek sağlamayan yastıkların boyun kaslarını gereksiz yere zorladığını, bu durumun da boyun ve baş ağrılarına neden olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle sabah yoğunlaşan baş ağrıları, uyku sırasında boynun doğal pozisyonunun bozulduğunun önemli göstergesidir.

ALERJİK REAKSİYONLAR VE SOLUNUM YOLU PROBLEMLERİ

Yastıklar, özellikle toz akarları ve diğer alerjenler için mükemmel üreme ortamı oluşturabilir.

Uzun süre temizlenmeyen ya da değiştirilmesi ihmal edilen yastıklar, alerjik reaksiyonların yanı sıra astım ve kronik sinüzit gibi solunum yolu hastalıklarını da tetikleyebilir.

Bu durum, uyku kalitesini düşürerek genel yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

UYKU APNESİ VE DOLAŞIM PROBLEMLERİNİN TETİKLEYİCİSİ

Yanlış yastık kullanımı, solunum yollarının daralmasına neden olabilir ve uyku apnesi ile horlama gibi durumların şiddetini artırabilir.

Bu da gece boyunca sık sık uyanmalara, vücutta oksijen dalgalanmalarına ve gün içinde yorgunluğa yol açarak yaşam kalitesini ciddi biçimde etkiler.