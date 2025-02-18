Bu meyveden protein fışkırıyor; Bir dilim yiyen kurtuluyor...

İHA

Anavatanı Güney Amerika ve Batı Hindistan olan guava meyvesinin ülkemizde bu yıl ki hasadına Mersin’in Silifke ilçesinde başlandı.

İlçeye bağlı Sökün Mahallesindeki 10 dönümlük arazide 700 guava ağacı bulunduğunu ifade eden Ziraat Mühendisi Mustafa Levent, tropikal bir meyve olan guavanın özellikle orta Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan ve Pakistan’da çok büyük plantasyonlarda yetiştirildiğini söyledi.

Türkiye’de ilk ticari guava bahçesini kendisinin yaptığını ifade eden Levent, “700 civarında ağacım ve yaklaşık 6-7 ton civarında ürün elde ediyorum. Dünya’da ortama ağaç başına 10 kilogram hasat yapılırken, bizde bu rakam kimi zaman 100 kilograma kadar çıkıyor. Guava meyvesi dalından koparılıp yenebilen bir meyve. Hasadı çok kolay. Çünkü ağaçlarında limon gibi tikeni yok. Olgunlaştığında elle çok kolay hasat edilebilen bir meyve. Hasadı direk ambalaj kutularına yapmak gerekiyor çünkü çilek gibi de hassas bir meyve” dedi.

KİLOSU 25 TL

Bu yıl kilosunu 25 TL’den pazarladığını ve satıcılara maksimum 50 TL’ye satmalarına izin verdiğini belirten Mustafa Levent, “50 TL’nin üzerinde fiyat çekenlere ürün vermiyorum. İnsanların bu meyveye kolaylıkla ulaşabilmelerini ve tadabilmelerini istiyorum. Aslında Guava bir sanayi meyvesi. Dünyada en büyük kullanım alanı meyve suyu ve reçel sanayi. Dondurmacılık ve pastacılıkta da kullanılan bir meyve." dedi.

FAYDALARI İNANILMAZ

Guava, protein açısından da değerli bir meyvedir.

100 gram guava, yaklaşık 2.5 gram protein içerir. Bu, çoğu meyveye göre oldukça yüksektir, çünkü genellikle meyveler protein bakımından daha düşük içeriklere sahiptir.

Guava'nın içerdiği protein, vücutta hücre onarımı, kas yapımı ve genel sağlık için önemli olan amino asitleri sağlar.

Aynı zamanda yüksek miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini güçlendirir.