Bulaşık makinesinde bu eşyaları asla yıkamayın: Makineye ve sağlığa zarar veriyor

Mutfakta eşyaları bilinçli kullanmak, hasar oluşmasının önüne geçiyor...

Bulaşık makineleri, mutfakların vazgeçilmez yardımcıları arasında yer alıyor. Özellikle zamandan tasarruf sağlıyor ve hijyenik temizlik sunuyor. Ancak her mutfak gereci bu cihazda yıkanmak için tasarlanmıyor.

Yüksek ısı, deterjanların kimyasal yapısı ve suyun basıncı, bazı malzemelerde deformasyon, renk kaybı ya da işlevsellik bozulmasına neden olabiliyor ve zarar gören malzemeler dolaylı yoldan sağlığa zarar veriyor.

Bu nedenle bazı mutfak ürünlerinin bulaşık makinesinden uzak tutulması gerekiyor.

İşte bulaşık makinesine konmaması gereken eşyalar...

1. DÖKME DEMİR TAVA VE TENCERELER

Dökme demir ürünler, yüzeylerinde koruyucu bir yağ tabakası barındırıyor. Bu tabaka, gıdanın yapışmasını önlüyor ve tavayı doğal bir şekilde koruyor. Ancak bulaşık makinesinde sıcak su ve deterjanla bu tabaka çözülüyor.

Bu durum, yüzeyin paslanmasına, demirin bozulmasına ve tavanın yapışkan hale gelmesine yol açıyor. Ayrıca bu ürünlerin gözenekli yapısı, deterjan kalıntılarını da içine çekiyor.

2. AHŞAP GEREÇLER VE KESME TAHTALARI

Ahşap malzemeler, suya karşı oldukça hassas yapıda bulunuyor. Bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklık ve buhar, ahşap ürünlerde şişmeye, çatlamaya ve deformasyona neden oluyor.

Aynı zamanda doğal yağları kayboluyor ve bu da yüzeyin kurumasına ve mikrop barındırmaya açık hale gelmesine yol açıyor. Nemli ortam, mantar ve küf oluşumunu da kolaylaştırıyor.

3. YAPIŞMAZ YÜZEYLİ KAPLAR

Teflon veya seramik kaplamalı tencereler, bulaşık makinesindeki yoğun deterjanlar ve sıcaklık nedeniyle zamanla kaplamasını kaybediyor. Bu aşınma, yüzeyin çizilmesine ve yapışmaz özelliğini yitirmesine neden oluyor.

Kaplama soyuldukça, hem yemeğe karışabilecek partiküller hem de eşyanın kullanım ömrünün kısalması gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor.

4. ALÜMİNYUM MUTFAK GEREÇLERİ

Alüminyum kaplar, tepsiler ya da cezveler; bulaşık makinesinde yıkandığında kimyasal reaksiyon sonucu kararabiliyor. Bu kararmalar, deterjanla etkileşime geçen alüminyumun oksitlenmesinden kaynaklanıyor.

Aynı zamanda yüzeyde matlaşma, renk bozulması ve leke kalıntıları oluşabiliyor. Bu eşyalar estetik açıdan zarar görüyor ve uzun vadede işlevini kaybedebiliyor.

5. MUTFAK BIÇAKLARI

Keskin mutfak bıçakları, makinedeki yüksek sıcaklık ve deterjanlar nedeniyle zamanla köreliyor. Aynı zamanda metal yüzeyde paslanma oluşabiliyor.

Bıçaklar bulaşık makinesi sepetinde hareket ettikçe hem bıçakların sapı hem de makine içi çiziliyor. Bu durum, hem hijyen hem de güvenlik açısından risk oluşturuyor.

6. BAKIR VE KAPLAMALI METAL EŞYALAR

Bakır tencereler, cezveler ve altın detaylı fincanlar; bulaşık makinesinde matlaşıyor ve kararıyor. Zamanla bu eşyalar parlaklığını ve estetik değerini kaybediyor.

7. RENDE, SÜZGEÇ VE İNCE DELİKLİ ALETLER

Rendeler, çay süzgeçleri ve elekler gibi çok delikli ürünler; bulaşık makinesinde tamamen temizlenemeyebiliyor.

Su püskürtme sisteminin deliklerin içine tam ulaşamaması, gıda kalıntılarının kalmasına neden oluyor. Bu kalıntılar zamanla bakteri üretimine, kötü kokuya ve hatta paslanmaya yol açabiliyor.