Bursa'da kaldığı çadırda 1,5 metrelik yılan bacağını ısırdı

Yaz sıcaklıklarının artmasıyla sürüngenler de insanların yaşadığı noktalarda görülmeye başlayınca, bu sıcaklıkların etkili olduğu Bursa'da bir vatandaşı yılan soktu...

Olay, Bursa'ya bağlı Yenişehir ilçesi Karasıl Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda meydana geldi.

YILAN 1,5 METRE UZUNLUĞA SAHİP

Çadırda kalan Ahmet K. (54) çadırda 1,5 metre uzunluğa sahip boz yılanı görünce çıkarmak istedi. Yılan bu kısımda Ahmet K.'yı sol bacağından ısırdı.

ÇAPA İLE YILANI ÖLDÜRDÜ

Isırılan Ahmet K. yanında bulunan çapa ile yılanı öldürdü. Öldürdüğü yılanı bir poşete koyarak hem incelenmesi için hem de kendi tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hastanede tedavi altına alınan Ahmet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve yılanın zehirsiz olduğu olduğu ifade edildi.