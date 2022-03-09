Bursa'da organ bağışı, nakil bekleyen hastalara umut oldu

56 yaşında beyin ölümü gerçekleşen N.Ç’nin karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Bursa’da 3 gün önce, iş yerinde rahatsızlanınca Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen ve yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilince ameliyata alınan 56 yaşındaki N.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.

N.Ç.’nin organları, ailesi tarafından başkalarına umut olması için bağışlandı.

Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organ nakil koordinatörleri, ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi.

Ailenin de onay vermesi sonucu, organ nakil çalışmalarına başlandı.

BÖBREKLERİ YAŞAM, KORNEALARI IŞIK OLACAK

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın bir böbreği ve korneaları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, diğer böbreği ve karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde organ bekleyen hastalara umut, kornea bekleyen hastalara ışık olmak üzere gönderildi.

“ORGAN BEKLEYEN 3 HASTAMIZ YAŞAMA TUTUNACAK”

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti.

Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, büyük duyarlılık göstererek merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 hastamız yaşama tutunacak, korneaları ile de iki hastamız ışığa kavuşacak. Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.