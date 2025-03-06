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DHA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Murat Aydın'ın annesi, 15 yıl önce felç kalarak, yatağa bağımlı yaşamaya başladı.

Bu süreçte Aydın’a yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliğine tanısı konuldu.

BABASI OĞLUNA BÖBREĞİNİ VERDİ

1,5 yıl önce diyaliz tedavisine başlayan Murat Aydın, bir yandan da böbrek nakli için bir hastanenin organ nakil merkezine başvurdu.

Böbrek nakli için sıra beklemeye başlayan Aydın’a sevindirici haber babası Mehmet Aydın’dan geldi.

NAKİL OPERASYONU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Tetkikler sonucunda uyumlu olan böbrek, geçen hafta ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde nakledildi.

Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt koordinasyonunda gerçekleşen böbrek nakli operasyonuyla Murat Aydın sağlığına kavuştu.

"OĞLUNA BÖBREĞİNİ VERMEK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU"

Murat Aydın’ın 1,5 yıl önce diyalize girmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:

Böbrek için nakil beklemeye başladı. Babası oğluna böbreğini vermek için gönüllü oldu. Babasından alınan sol böbrek Murat Bey’e başarılı bir operasyona nakledildi.



Bu süre içinde annesini de hastaneye yatırıp, kısmi olarak sağlığına kavuşturduk. Talihsiz olarak başlayan süreci aynı ailede iki mutlu haberle karşılamış olduk.

"SIKINTIMIZ DA KALMADI"

Böbrek nakli sürecinin gayet başarılı geçtiğini belirten Murat Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Babam donör olduktan sonra bütün işlemlerimiz çok hızlı bir şekilde gelişti. Şu an gayet iyiyiz. Allah’a şükür bir sıkıntımızda kalmadı.

Mehmet Aydın ise "Oğlum sağlığına kavuştuğu için mutluyuz. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.