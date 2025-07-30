Çığır açacak gelişme: Artık erkekler de kullanabilecek...

Yapılan araştırmalar, kadınların yaklaşık %75’inin gebeliği önlemenin her iki partnerin de ortak sorumluluğu olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

Ancak günümüzde piyasada bulunan doğum kontrol yöntemlerinin büyük çoğunluğu kadınlara yönelik.

Erkekler için mevcut tek doğum kontrol seçenekleri prezervatif ve kısırlaştırma gibi sınırlı yöntemler.

Bu alandaki eksiklikleri gidermeye yönelik yeni bir çalışma, erkek doğum kontrolü konusunda umut vadetti.

Minnesota Üniversitesi’nin geliştirdiği YCT-529 adlı yeni ilaç, erkek doğum kontrolü konusunda dikkat çekti.

YÜZDE 99 ETKİLİ

Vice News’un haberine göre geliştirilen bu hap; Ağız yoluyla alınıyor, Hormon içermiyor ve sperm üretimini durduruyor.

Araştırmacılar, ilacın erkek farelerde sperm üretimini durdurduğunu ve dört haftalık kullanım sonucunda gebeliği önlemede yüzde 99 etkili olduğunu tespit etti.