Cildi cam gibi yapan doğal jel! 15 dakika suda bekletin...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nemsiz, kuru ve soluk bir cildi kimse istemez.

Özellikle kadınlar, canlı ve nemli bir cilt için mesai harcıyor.

Doğal bakım yöntemlerini tercih ederek cilt maskesi uygulayanlar, "cam" gibi bir cilde sahip oluyor.

Parlak ve canlı bir cildin sırrı ise bu tohumda saklı.

KETEN TOHUMU JELİ

Keten tohumu, Linum Usitatissimum olarak adlandırılan gıda değerine sahip bir lif ürünüdür.

Doğal bir nem bombası olan keten tohumu, cildi derinlemesine besler ve elastikiyet kazandırır.

Bir yemek kaşığı keten tohumunu suda yaklaşık 15 dakika bekleterek jel kıvamına gelmesini sağlayın.

Elde ettiğiniz jeli temiz cildinize maske gibi uygulayın. 10–15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.

Düzenli kullanımda cildin ölü derilerden arındığı, daha aydınlık, yumuşak ve bebeksi bir doku kazandığı fark edilecektir.