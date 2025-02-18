Çocuklarda geçmeyen ateşe dikkat

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Çocuklarda üç günden uzun süren ateş ve nefes darlığı, ciddi bir enfeksiyonun veya altta yatan önemli bir hastalığın belirtisi olabilir.

Bu tür belirtiler özellikle aşağıdaki durumlarda acil değerlendirme gerektirir:

Solunum yolları enfeksiyonları:

Zatürre (pnömoni), bronşit veya bronşiolit gibi ciddi akciğer enfeksiyonları olabilir.

Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar:

Özellikle grip, COVID-19 veya beta (Strep A) gibi enfeksiyonlar ağır seyredebilir.

Alerjik reaksiyon veya astım:

Çocuklarda nefes darlığı bazen alerjik reaksiyonlar veya astımın kötüleşmesi ile de ortaya çıkabilir.

Krup hastalığı:

Laringeal ödem nedeniyle boğuk öksürük ve nefes darlığı ile seyreden bir viral enfeksiyon olabilir.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİ

Eğer çocuğunuzda aşağıdaki belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalısınız:

Ateş 39°C'nin üzerine çıkıyorsa ve düşmüyorsa



Nefes alırken hırıltı, zorlanma veya göğüs çekilmeleri varsa



Dudaklar veya tırnaklar morarıyorsa



Halsizlik, bilinç bulanıklığı veya beslenme reddi varsa



Sürekli öksürük veya ağrılı nefes alma gözlemleniyorsa



Bu tür durumlarda erken müdahale hayati önem taşır.

ÇOCUĞUNUZU RAHATLATIN

Çocuğunuzu rahatlatmak için bol sıvı alımını sağlamak, oda nemini artırmak ve gerekirse hekimin önerdiği tedavilere başvurmak gerekir.