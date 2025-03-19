Çocukluk dönemi aşı takviminde önemli değişiklik: 6 hastalığa tek aşı

AA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 14 Nisan’dan itibaren yeni bir aşı uygulamasına başlıyor.

Altı bileşenli karma aşı; difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B ve hepatit B’yi içeren 6 hastalığa karşı bağışıklık sağlayacak.

6 HASTALIĞA KARŞI TEK AŞI

Tek bir enjeksiyonla çocuklara bu 6 hastalıktan korunma imkanı tanıyacak bu aşı, çocukluk dönemi aşı takvimine dahil edilecek.

14 NİSAN İTİBARIYLA UYGULANACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidildiği belirtilerek, “Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008 yılından bugüne uygulanan 5 bileşenli karma aşıyı bir araya getiren 6 bileşenli karma aşı uygulanmasına 14 Nisan 2025 itibarıyla başlanacak.” denildi.

"KARMA AŞI ÜCRETSİZ UYGULANACAK"

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan 6 bileşenli karma aşı uygulaması sayesinde, tek bir enjeksiyon ile Difteri, Tetanos, Boğmaca, çocuk felci (Polio), Hemofilus İnfluenza Tip B, Hepatit B hastalıklarına karşı bağışıklama sağlanacağı aktarılarak, "Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 6 bileşenli karma aşılar Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacaktır.

Geçtiğimiz dönemde 5 bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları 6 bileşenli karma aşı ile tamamlanacaktır. Bunun dışında herhangi bir ek aşıya gerek olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.