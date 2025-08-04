Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Çölyak hastaları neleri yememeli?

Gluten hassasiyetiyle ortaya çıkan ve ömür boyu süren bir sindirim sistemi rahatsızlığı olan çölyak hastalığı, son yıllarda daha sık gündeme gelmeye başladı.

Bu hastalık, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten proteinine karşı vücudun bağışıklık tepkisi vermesiyle ortaya çıkıyor.

Peki, çölyak hastalığı tam olarak nedir? Belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Çölyak hastalığı, ince bağırsaklarda hasara yol açarak besin emilimini zorlaştıran ciddi bir sağlık sorunudur.

Hastalığın belirtileri kişiden kişiye değişse de en sık görülen semptomlar arasında karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, halsizlik, şişkinlik ve demir eksikliği anemisi yer alıyor.

Bazı vakalarda ise belirti görülmeden sadece rutin kontrollerde teşhis konabiliyor.

Erken teşhis ve glütensiz diyet, hastalığın kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyor.

Çölyak hastaları neleri yememeli?

Çölyak hastalarının uzak durması gereken başlıca besinler, gluten içeren gıdalardır. Bu protein, özellikle buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunur.

İşte çölyak hastalarının tüketmemesi gereken bazı yiyecekler:

- Buğday içeren tüm ürünler: Ekmek, makarna, simit, kek, kurabiye, börek

- Arpa ve çavdar içeren yiyecekler: Malt içeren ürünler, bazı bira çeşitleri

- Hazır ve işlenmiş gıdalar: Kraker, bulyon, hazır çorba, bazı soslar ve çikolatalar (gluten içerikli katkı maddesi olabilir)

- Unlu mamuller: Normal unla yapılan her türlü pasta ve hamur işi

- Bulgur ve irmik ürünleri