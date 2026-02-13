Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tırnaklarımız, sağlığımız hakkında sandığımızdan çok daha fazla ipucu veriyor.

Tırnak yapısı ve rengi birçok şey söylerken aslında dokusu da belirtiler gösteriyor.

Dalgalı tırnaklara sahip olanlar ise özellikle dikkat etmeli.

Tırnakların dalga dalga bir yapıda olması, altında yatan bazı problemlere işaret edebilir.

Özellikle tırnak boyunca uzanan belirgin çizgiler, çukurlanmalar ya da enine oluşan derin oluklar, vücudun verdiği bir uyarı sinyali olabilir.

İŞTE NEDENİ

Tırnak yapısındaki değişimlerin çoğu zaman vitamin ve mineral eksiklikleriyle ilişkilendiriliyor.

Özellikle demir eksikliği, B12 vitamini yetersizliği ve çinko eksikliği tırnaklarda kırılma, incelme ve dalgalı bir görünümle kendini gösterebiliyor.

Bunun yanı sıra yetersiz ve dengesiz beslenme de tırnak sağlığını doğrudan etkiliyor.

Ancak her dalgalanma masum değil.

Tırnak yüzeyinde görülen çukurcuklar (pitting), bazı cilt hastalıklarının habercisi olabilir. Özellikle sedef hastalığı (psoriasis) ve bazı romatizmal rahatsızlıklar tırnak yapısında belirgin bozulmalara yol açabiliyor.

Enine ve derin çizgiler ise ağır enfeksiyonlar, yüksek ateşli hastalıklar veya ciddi stres dönemlerinden sonra ortaya çıkabiliyor.