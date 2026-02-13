Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor: İşte en sağlıklı meyve suyu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Modern yaşamın beraberinde getirdiği stres, düzensiz beslenme ve hareketsizlik, vücutta sessizce ilerleyen enflamasyon sorununu her geçen gün daha da yaygın hale getiriyor.

Uzmanlara göre uzun süre kontrol altına alınmayan iltihaplanma, zamanla kalp hastalıklarından diyabete, bağışıklık sistemi problemlerinden kilo artışına kadar birçok ciddi sağlık problemine zemin hazırlıyor.

Bu nedenle sağlıklı beslenme alışkanlıkları, enflamasyonla mücadelede kilit rol oynuyor.

Sağlık alanındaki yayınlarıyla öne çıkan Eating Well’in aktardığı değerlendirmeler ise, uzmanların özellikle belirli bir içeceği iltihapla savaşta öne çıkardığını ortaya koyuyor.

HEM İLTİHABI AZALTIYOR HEM UYKUYU DÜZELTİYOR

Uzmanların son dönemde dikkat çektiği doğal desteklerden biri olan tart vişne suyu, sahip olduğu zengin besin içeriğiyle iltihapla mücadelede öne çıkıyor.

Uzmanlar, vişne suyunun koyu kırmızı renginin, yüksek antioksidan kapasitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguluyor.

Bu güçlü pigmentler, vücutta hücre hasarına yol açabilen serbest radikalleri etkisiz hale getirmede önemli rol oynuyor.

Tart vişne suyu; antosiyaninler, polifenoller, C vitamini, beta-karoten, ellagik asit ve klorojenik asit gibi pek çok biyoaktif bileşeni bünyesinde barındırıyor.

Bilimsel araştırmalar, düzenli ve kontrollü tüketiminin vücuttaki oksidatif stresi azaltarak iltihaplanma süreçlerini baskılayabildiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca tart vişne suyunun içeriğinde doğal olarak bulunan melatonin sayesinde uyku düzenine de olumlu katkı sağladığı belirtiliyor.