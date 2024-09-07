Dış mekandaki gece ışıkları, Alzheimer riskini artırıyor Çağın vebası olan Alzheimer hastalığını önlemek için yürütülen araştırmalar kapsamında bu rahatsızlığı tetikleyen bir faktör daha keşfetildi. Şimdi uzmanlar gece dış mekanlardaki yapay ışıkların Alzheimer'ı tetiklediği görüşünde birleşiyor.

AA

ABD'deki Rush Üniversitesinden araştırmacılar, ülke genelinde 48 eyalette yaptıkları araştırmalarla Alzheimer hastalığı ile ilgili önemli bir bulguya ulaştı.

Araştırma, "Frontiers in Neuroscience" dergisinde yayınlandı.

Geceleri dış mekandaki yapay ışıklara maruz kalmanın özellikle 65 yaş altındakiler için Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya kondu.

IŞIK KİRLİLİĞİ, ALZHEIMER NEDENİ

Araştırmacılar, yapay ışık kaynaklarından yol aydınlatmaları ve ışıklı tabelalar gibi ışık kirliliği oluşturan etkenleri inceledi.

YAPAY IŞIK VÜCUDUN BİYOLOJİK SAATİNİ VE UYKU DÜZENİNİ BOZUYOR

İnceleme sonucunda, Alzheimer vakalarının geceleri yapay ışığın daha fazla bulunduğu bölgelerde daha yaygın olduğu sonucuna ulaşan araştırmacılar, yapay ışığın vücudun biyolojik saatini ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini tespit etti.

65 YAŞINDAKİLER İÇİN RİSKLİ

Araştırmacılar, dış mekanlarda maruz kalınan yapay ışığın 65 yaş altındakiler için Alzheimer'a yakalanma riskini alkol kullanımı, kronik böbrek hastalığı ve obezite gibi diğer etkenlere oranla daha fazla artırdığını belirledi.

Araştırmacılardan Robin Voigt-Zuwala, "Değiştirilebilir bir çevresel faktör olan gece ışık kirliliği, (Alzheimer'a yakalanmada) önemli risk oluşturabilir." ifadesini kullandı.

KARARTMA PERDESİ YA DA GÖZ BANDI ÖNERİSİ

Geceleri maruz kalınan yapay ışığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla karartma perdesi ya da göz bandı kullanılması önerildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)