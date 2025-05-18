Doktorların ismini yeni duyduğu rahatsızlıkla doğan Umut'un 10 parmağı ameliyatla açıldı

İHA

İzmir’de yaşayan 45 yaşındaki Nuriye ve Adem Şahin çiftinin üç çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Umut Aras, doğuştan ellerindeki parmakların yapışık olduğu nadir bir hastalık olan Apert sendromuyla dünyaya geldi. Ellerindeki parmakları yumruk şeklinde birleşik olan Umut, günlük yaşamında pek çok güçlükle karşılaşıyordu. Ailesi, oğullarına çare bulmak için birçok hastaneye başvurdu ancak doğru tanı ve tedaviye ulaşmakta zorlandı.

ESKİŞEHİR'DE UMUT'UN ELLERİNE HAYAT VERİLDİ

Çaresiz kalan Şahin ailesi, uzun araştırmalar sonucu Eskişehir Şehir Hastanesi’nin başarılı cerrahi müdahalelerini öğrendi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul’dan randevu alan aile, Umut’un ellerinin ameliyat edileceği haberini aldı. Kısa sürede ameliyata alınan Umut’un, her iki elindeki parmakları açıldı ve operasyon başarılı geçti. Benzer şekilde Apert sendromlu diğer çocuklar da burada tedavi görmeye başladı.

YENİ ELLER, YENİ UMUTLAR

Ameliyat sonrası parmaklarını kullanmaya başlayan Umut, artık kaşık tutmaktan kapı açmaya kadar pek çok işi tek başına yapabiliyor. Sosyal hayatta akranlarının farklı bakışları nedeniyle geçmişte zor anlar yaşayan küçük Umut ve ailesi, bu tedavi sayesinde büyük bir mutluluk yaşadı. Daha önce gittikleri hastanelerde hastalığın adını bile duymayan doktorlarla karşılaşan aile, Eskişehir’de umudu yeniden buldu.

ANNE NURİYE ŞAHİN'İN İÇTEN PAYLAŞIMI

Umut’un annesi Nuriye Şahin, şunları söyledi:

Bu ameliyatları özel hastanelerde iyi yapan doktorlar var. Devlette ise randevu almak bile çok zor olabiliyor. Oğlumun elleri tamamen kapalıydı, parmak yok gibiydi. Bizim kurduğumuz bir destek grubumuz var; burada birbirimize bilgi ve doktor önerileri veriyoruz. Umut’un durumu grubun en zor vakasıydı. Bazıları ‘İki parmak açalım yeter’ diyor, ama ben oğlumun on parmağı olması gerektiğine inanıyorum. Bazı doktorlar bu hastalığı bilmiyor bile. ‘Apert’ deyince ‘Ne öyle?’ diye soruyorlar. Çok nadir görülen bir hastalık ve sesimizi duyuramıyoruz. Umut’un halen orta kulak ameliyatı dahil 10 ameliyatı oldu, ama son bir operasyonu kaldı. Kemiklerimiz kısa, eklem sorunumuz var; inşallah ileride teknoloji bu sorunu çözer. Şimdi Kadir Hocamız sayesinde yemeğini yiyebiliyor, kapı açabiliyor, fermuar çekebiliyor. Henüz düğme ilikleyemiyor, ama yapacak. Oğlum azimli ve hayatımıza mutluluk getirdi. İnsanlar bazen farklı bakıyor, çocuklarımızın yanında zor zamanlar yaşadık. Toplumdan tek isteğim, çocuklarına merhametli olmayı öğretmeleri ve bu farklılıkları anlamalarıdır.

"AMELİYAT ZOR, BİRÇOK DOKTOR CESARET EDEMİYOR"

Op. Dr. Abdülkadir Calavul ise, şu ifadeleri kullandı:

Umut doğuştan Apert sendromlu. Bu hastalıkta parmaklar yapışık ve eller yumruk gibi görünüyor. Parmakları açtırmak için aileler çok yol kat ediyor ama ameliyat zor ve birçok doktor cesaret edemiyor. Hastalık yüz binde bir görülür, genetik bir durumdur. Umut’un parmaklarını açtık, kalan yapışıklıkları düzelttik. Artık her iki elinde toplam 10 parmak var ve kişisel ihtiyaçlarını kısmen karşılayabiliyor. İlerleyen dönemde fizik tedavi ile yetenekleri gelişecek. Ayrıca kısa parmaklarını kalçadan alınan kemiklerle uzatma planımız var. Bu sayede elleri daha doğal görünecek.

DOKTORLARA TEŞEKKÜR

Op. Dr. Calavul, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ile anestezi ve ameliyathane ekiplerine teşekkürlerini iletti.