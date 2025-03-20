Dövme yaptırmanın potansiyel tehlikeleri: Cilt kanseri ve lenfoma

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Dövme yaptırmanın sağlığa etkisi araştırıldığında iki kanser türü ön plana çıkıyor.

Cilt kanseri, cilt hücrelerinin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşan bir kanser türü. Genellikle ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalma en büyük risk faktörü olarak kabul ediliyor.



Lenfoma ise bağışıklık sistemimizin bir parçası olan lenfositlerin (beyaz kan hücreleri) kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kanser türü. Lenf düğümleri, dalak ve kemik iliği gibi lenfatik sistemin bileşenlerini etkiliyor.

Eğer şüpheli belirtiler varsa bir doktora başvurmak gerekiyor.

CİLT KANSERİ RİSKİ

Dövme mürekkebinde bulunan bazı kimyasallar (özellikle eski ve kalitesiz mürekkepler) potansiyel olarak kanserojen olabilir.

Güneş ışığına fazla maruz kalan dövmeli bölgelerde, cilt hasarı artabilir ve bu da cilt kanseri riskini dolaylı olarak artırabilir.

LENFOMA RİSKİ

Dövme mürekkebindeki bazı pigmentler lenf düğümlerine taşınabilir.

2022'de yapılan bazı araştırmalar, mürekkep partiküllerinin lenf düğümlerinde biriktiğini ve bağışıklık sistemini etkileyebileceğini gösterdiği biliniyor.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Dövme yaptırıldığında karşılaşılabilecek riskler için öncelikle bilinçli ve dikkatli olmakta fayda var.

İlk etapta alınacak önlemler şöyle sıralanabilir:

-Kaliteli ve sağlık standartlarına uygun mürekkepler kullanan güvenilir stüdyoları tercih etmek.

-Dövme yapılan bölgeyi güneşten korumak.

-Vücutta şişlik, renk değişimi veya anormal büyüme fark edilirse doktora başvurmak.

CİLT KANSERİ TÜRLERİ

Bazal hücreli karsinom (BHK): En yaygın türdür, genellikle yavaş büyür ve nadiren yayılır.

Skuamöz hücreli karsinom (SHK): Daha agresif olabilir, erken tedavi edilmezse yayılabilir.

Melanom: En tehlikeli cilt kanseri türüdür, hızla yayılabilir ve ölümcül olabilir.

CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ

-Yeni veya değişen benler,

-Kanayan, kabuklanan veya iyileşmeyen yaralar,

-Asimetrik veya düzensiz kenarlı lekeler.

LENFOMA TÜRLERİ

Hodgkin lenfoma (HL): Reed-Sternberg hücreleri adı verilen anormal hücrelerin bulunmasıyla ayırt edilir.

Non-Hodgkin lenfoma (NHL): Daha yaygındır ve birçok alt türü vardır.

LENFOMA BELİRTİLERİ

-Boyun, koltuk altı veya kasıkta ağrısız lenf bezi şişmesi,

-Gece terlemeleri,

-Açıklanamayan kilo kaybı,

-Sürekli yorgunluk.



