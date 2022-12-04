Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.699
0.30%
BTXN Coin
5.41
-0.36%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    DSÖ: Dünyanın yüzde 90'ı koronavirüse karşı dirençli

    Cenevre merkezli örgüt, küresel bağışıklık konusundaki tahminini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    DSÖ: Dünyanın yüzde 90'ı koronavirüse karşı dirençli

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu.

    Basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, "Pandeminin acil durum aşamasının sona erdiğini söyleyebilmeye çok daha yakınız ama henüz o noktada değiliz." dedi.

    En az yüzde 90'ın bağışıklığı var

    DSÖ, dünya nüfusunun en az yüzde 90'ının, enfeksiyon geçirme veya aşılama nedeniyle koronavirüse karşı "bir miktar" bağışıklığa sahip olduğunu tahmin ediyor.

    Diğer taraftan Ghebreyesus, "gözetim, test ve aşılamadaki boşlukların, ciddi ölçekte ölümlere neden olabilecek yeni bir türün ortaya çıkması için  koşulları yaratmaya devam ettiğini" sözlerine ekledi.

    Ghebreyesus: Kabul edilemez

    Örgütün istatistikleri, haftalık ölüm sayısının son beş hafta içinde biraz düştüğünü, ancak geçen hafta 8 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

    DSÖ Direktörü, "Enfeksiyonları önlemek ve hayat kurtarmak için bu kadar çok aracımız varken, pandeminin üçüncü yılı kabul edilemez." diye konuştu.

    DSÖ: Dünyanın yüzde 90 ı koronavirüse karşı dirençli #1


    Antalya'da sokak köpeği saldırısı
    3. Sayfa

    Antalya'da sokak köpeği saldırısı

    Genç eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bir altın bir bronz madalya
    Milli Takımlar

    Genç eskrimcilerden Dünya Kupası'nda bir altın bir bronz madalya

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir