DSÖ uyardı: Temizlik ürünleri tehlike saçıyor

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Günlük hayatımızda temizlik, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

Ancak, evlerimizde kullandığımız temizlik ürünleri, masum görünümlerinin ardında ciddi sağlık riskleri barındırabiliyor.

Parlak yüzeyler, mis kokular ve hijyen vaatleriyle dolu bu ürünler, aslında bizi ve sevdiklerimizi yavaş yavaş zehirliyor olabilir.

SAĞLIK ZORUNLARINA YOL AÇIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu tehlikelere dikkat çekerek, ev temizlik ürünlerinin içeriğindeki kimyasalların insan sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Ev temizlik ürünlerinin çoğunda bulunan uçucu organik bileşikler (VOC'ler), amonyak, klor ve ftalatlar gibi kimyasallar, hem kısa hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

AKCİĞER FONSKİYONLARINDA KALICI HASARA YOL AÇIYOR

DSÖ’nün hava kalitesi ve sağlık üzerine yaptığı araştırmalar, bu tür kimyasalların solunmasıyla astım, alerji ve hatta kronik solunum yolu hastalıklarının tetiklendiğini ortaya koyuyor.

Örneğin, çamaşır suyu gibi klor bazlı ürünlerin kullanımı sırasında açığa çıkan gazlar, solunum yollarını tahriş ederek öksürük, nefes darlığı ve göz yanmasına neden olabiliyor.

DSÖ, bu tür kimyasallara uzun süre maruz kalmanın akciğer fonksiyonlarında kalıcı hasara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

KADINLARDA KOAH RİSKİNİ ARTIRIYOR

Temizlik ürünlerinin tehlikesi, genellikle ani bir zehirlenme şeklinde değil, günlük kullanımda düşük dozda maruziyetle kendini gösteriyor. 2018’de DSÖ’nün desteklediği bir çalışma, evlerde düzenli olarak kimyasal temizlik ürünleri kullanan bireylerde, özellikle kadınlarda, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) riskinin arttığını tespit etti.

Araştırmaya göre, bu ürünler haftada bir kez bile kullanılsa, 20 yıllık bir süreçte akciğerlere sigara içmek kadar zarar verebiliyor.

Norveç’te yapılan ve 6 binden fazla kişinin katıldığı bu uzun soluklu çalışma, temizlik ürünlerinin masum olmadığını kanıtlar nitelikte.

UZUN VADEDE KANSERLE BAĞLANTILI OLABİLİR

DSÖ, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerin bu kimyasallara karşı daha savunmasız olduğunu vurguluyor. Çocukların bağışıklık sistemi henüz tam gelişmediği için, temizlik ürünlerinden yayılan kimyasallar onların solunum yollarını ve ciltlerini daha kolay etkileyebiliyor.

Örneğin, yer temizleyicilerdeki amonyak veya banyo ürünlerinde sıkça kullanılan fenol gibi maddeler, deri yoluyla emilerek alerjik reaksiyonlara ve hormonal bozukluklara yol açabiliyor.

DSÖ’nün 2020 raporunda, evdeki hava kirliliğinin önemli bir kısmının temizlik ürünlerinden kaynaklandığı belirtiliyor ve bu durumun çocuklarda astım vakalarını artırdığına dikkat çekiliyor.

Temizlik ürünlerinde bulunan bazı kimyasallar, “endokrin bozucular” olarak sınıflandırılıyor. Ftalatlar ve parabenler gibi maddeler, vücudun hormon sistemine müdahale ederek üreme sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. DSÖ ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), bu tür kimyasalların uzun vadede kanserle bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.