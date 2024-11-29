Dünyada 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyor

AA

Gençler ve çocukların psikolojik sorunlarının ileride önemli sorunlara yol açtığı gerçeğiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) değerlendirme yaptı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını bildirdi.

Ghebreyesus, ruh sağlığı sorunlarına ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, intiharın 15-29 yaş grubunda 3. ölüm nedeni olduğunu kaydetti.

"ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ERİŞİMİ İYİLEŞMELİ"

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) rehberliğinin, her ülkenin çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bakım kalitesini iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceğini gösterdiğini dile getiren Ghebreyesus, "Bu rehberliğin değişime ilham verebileceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.