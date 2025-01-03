Düzenli egzersiz depresyon riskini azaltıyor

DHA

Spor ve egzersiz, tüm insanlar için sağlıklı bir aktivitedir.

Vücuda ve zihne birçok faydası bulunan egzersiz, yıllar boyu birçok araştırmaya konu oldu.

Egzersizin insan sağlığına yararlarını araştıran Cambridge Üniversitesi, yeni araştırmalarında dikkat çeken bir sonuca vardı.

DÜZENLİ EGZERSİZ DEPRESYONA GİRME OLASILIĞINI AZALTIYOR

yapılan çalışmada, haftada 75 dakika egzersiz yapan yetişkinlerin depresyona girme olasılıklarının beşte bir oranında daha az olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşılan egzersiz tavsiyesinin yarısı kadar spor yapılmasının depresyona beşte bir oranında iyi geldiği aktarılan çalışmada, örgütün tavsiyesi olan haftada en az iki buçuk saat egzersizi yapanların ise yüzde 25 daha az risk taşıdığı kaydedildi.

"İYİ HİSSETTİREN KİMYASALLARIN SALINIMINI DESTEKLER"

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, kısa süre yapılan egzersizin bile zihinsel sağlığa önemli yararı olabileceğinin altı çizilerek, “Egzersiz, depresyona yardımcı olabilir çünkü endorfinlerin, iyi hissettiren kimyasalların salınımını tetikler ve vücut imajı algısını geliştirir.” denildi.