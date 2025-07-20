Eğitimli köpekler, Parkinson hastalığını yüzde 98 doğrulukla tespit etti

Hayvanların insanlara ait hastalıkları belirlemede kullanıldığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, özel eğitimli köpeklerin Parkinson hastalığını yüzde 98’e varan doğrulukla, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan yıllar önce koklayarak tespit edebildiğini ortaya koydu.

YÜZDE 98 DOĞRULUKLA TESPİT ETTİLER

Bristol ve Manchester üniversiteleri ile Medical Detection Dogs Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, Parkinson hastalarından alınan deri yağı (sebum) örnekleri ile sağlıklı bireylerin örnekleri karşılaştırıldı. Eğitim verilen iki köpek, bu örnekleri koklayarak Parkinson hastalarını, sağlıklı kişilerden ve diğer hastalığı olanlardan başarıyla ayırt etti. Çift kör koşullarda, örnekleri hazırlayanlar ve eğiticiler kimlik bilgisine sahip değildi. Buna rağmen köpekler; yüzde 80 duyarlılık (hastalığı doğru tespit etme) ve yüzde 98 özgüllük (yanlış pozitif oranının düşük olması) oranlarıyla Parkinson’u tanımladı.

Çalışmadaki köpeklerden biri Golden Retriever cinsi ‘Bumper’, diğeri ise Siyah Labrador ‘Peanut’ idi. Her başarılı tespitte ödüllendirilen köpekler kısa sürede yüksek doğruluk seviyesine ulaştı.

"HASTALIK BELİRTİLERİ 20 YIL ÖNCE BAŞLAYABİLİYOR"

Medical Detection Dogs CEO’su Claire Guest, "Şu an için Parkinson’u erken teşhis edecek etkili bir test yok. Oysa hastalık belirtileri tanıdan 20 yıl öncesine kadar başlayabiliyor" dedi.

Bristol Üniversitesi’nden Nicola Rooney, "Elde edilen yüksek doğruluk, Parkinson hastalığının kendine özgü bir koku profiline sahip olduğunu gösteriyor. Bu, ileride hızlı, invazif olmayan ve düşük maliyetli bir teşhis yönteminin geliştirilmesini mümkün kılabilir" diye ekledi.

Manchester Üniversitesi’nden Prof. Perdita Barran, “Deri yüzeyinden alınan basit örneklerin tanıda kullanılabileceğini bir kez daha kanıtladık. Bu, erken teşhis açısından devrim niteliğinde” ifadesini kullandı.

Araştırma, eşi Parkinson hastalığına yakalandıktan sonra kokusunun değiştiğini fark eden Joy Milne’in gözlemleriyle başlayan ‘Nose2Diagnose’ programı kapsamında yürütüldü.