Enfeksiyonu günler öncesinden tespit eden akıllı bandaj çıktı

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Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) yeni bir buluşa imza attı.

Buna göre bilim insanları, enfeksiyonu günler öncesinden tespit etmenin yolunu buldu.

iCares adı verilen bandaj sayesinde enfeksiyon, günler öncesinden fark edilebilecek.

Bu “cilt laboratuvarı”, yara iyileşmesini hızlandırmak ve hastayı sürekli izlemek için tasarlandı.

Wei Gao liderliğindeki ekip, 2023 yılında hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerde bandajın gerçek zamanlı veri toplayabildiğini ve elektriksel ya da medikal müdahalelerle iyileşmeyi hızlandırabildiğini göstermişti.

HASTALARDA TEST EDİLDİ

iCares adı verilen gelişmiş sürüm, diyabet ya da damar tıkanıklığı gibi nedenlerle iyileşmesi geciken yaralara sahip 20 hasta üzerinde denendi. Bandaj, yaranın ürettiği sıvıyı sürekli olarak örnekleyerek iltihap ve enfeksiyon belirtilerini tespit etti.

ÜÇ MODÜLLE DONATILDI

Bandaj; fazla nemi uzaklaştıran, örnekleri analiz eden ve dışarı taşıyan üç mikroakışkan bileşenden oluşuyor. Nano düzeyde geliştirilmiş sensörlerle donatılan cihaz, sadece taze sıvıları analiz ederek yüksek doğruluk sağlıyor.

Gao, “Sadece yeni sıvı örneklerini analiz ederek doğru sonuçlara ulaşabiliyoruz. Bu sayede enfeksiyon belirtilerini hastada semptomlar ortaya çıkmadan 1–3 gün önce fark edebiliyoruz.” dedi.

TAHMİNİ İYİLEŞME SÜRESİ

Araştırmacılar ayrıca, yaranın türünü sınıflandırabilen ve iyileşme süresini tahmin edebilen bir makine öğrenmesi algoritması da geliştirdi. Bu algoritmanın doğruluk seviyesi, deneyimli doktorlarla benzer çıktı.

Bandaj, esnek bir polimer yüzeyden oluşuyor ve 3D yazıcı ile düşük maliyetle üretilebiliyor. Kullan-at tarzında olan sensör kısmı hijyenik kullanım sunarken, sinyalleri işleyip telefonlara ileten elektronik kart kısmı yeniden kullanılabiliyor.