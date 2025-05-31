Estetik artık gençlerin tercihi: Yaş 18'in altına indi

Özel Haber

Bireylerin estetik cerrahi ya da medikal estetik işlemlere başvurdukları ortalama yaş aralığı merak ediliyor.

Genel cerrahi işlemler için önerilen minimum yaş, "vücut gelişimi tamamlandıktan sonra" olarak tanımlanıyor.

Uzmanlara göre, burun estetiği için kıkırdak gelişimi beklenmeli, meme estetiği için hormon gelişimi tamamlanmalı, çene-yüz estetiği için kemik yapısı oturmalı.

EN AZ 17-18 YAŞINDA OLUNMALI

Estetik operasyonlar, genel olarak bireylerin fiziksel gelişimlerini tamamladıkları 17-18 yaş sonrasında yapılması tavsiye edilen müdahaleler kapsamında.

Bu yaş aralığı, kişinin bedensel değişim sürecini büyük ölçüde tamamladığı ve kalıcı sonuçlar için uygun hale geldiği döneme denk geliyor.

Çünkü estetik müdahalelerin etkili ve sağlıklı olabilmesi, vücut yapısının oturmuş olmasına bağlı.

Bu yaşlarda kemik ve doku gelişimi büyük ölçüde tamamlandığı için estetik işlemlerin kalıcılığı artıyor, komplikasyon riski azalıyor.

EBEVEYN İZNİ

Türkiye’de 18 yaşından küçük bir bireyin estetik operasyon geçirebilmesi için ebeveyn izni gerekir.

Cerrahi olmayan işlemler (dolgu, botoks) için bazı klinikler 16 yaş üstüne, yasal veli izniyle işlem uygulamaktadır.

İSTİSNAİ DURUMLAR

Ancak bazı istisnai durumlarda örneğin gelişimsel bozukluklar, doğuştan gelen anomaliler ya da travma (kaza) sonrası oluşan deformitelerin düzeltilmesi gibi durumlarda, bu yaş sınırı beklenmeden de estetik cerrahi müdahalelere başvurulabilir.

Bu tür operasyonlar, yalnızca estetik kaygıların ötesinde, bireyin fiziksel ve psikolojik iyilik halini desteklemek amacıyla yapılır.

SOSYAL MEDYA ESTETİK YAŞINI DÜŞÜRDÜ

2020’lerden itibaren, 15–18 yaş aralığında burun estetiği, çene dolgusu, botoks gibi işlemler için talep ciddi oranda arttı.

Sosyal medyanın estetiği özendirmesinin nedenleri şöyle sıralanıyor:

-Sosyal medya etkisi (Instagram, TikTok)

-Filtreli görüntülerin gerçeklik algısını etkilemesi

-Ünlülerin erken yaşta estetik yaptırması

-Gençlerde artan özgüven sorunları