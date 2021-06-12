Fahrettin Koca: Bugün 450 bin kişinin önemli bir randevusu var

Fahrettin Koca: Bugün 450 bin kişinin önemli bir randevusu var

Bakan Koca, aşı randevusu alanlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün aşı yaptırmak üzere en az 450 bin kişinin randevusu olduğunu hatırlattı.

AŞI RANDEVUSU PAYLAŞIMI

Bakan Koca, "Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan verilere göre, şimdiye kadar toplam yapılan aşı sayısı 32 milyon 890 bin 554 oldu.

UYGULANAN BİRİNCİ VE İKİNCİ DOZ SAYISI

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 300 bin 801'e yükselirken, bu sayı ikinci doz için 13 milyon 589 bin 753 olarak kaydedildi.