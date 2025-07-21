Gıda zehirlenmesi nedir? Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte gıda zehirlenmeleri de sıkça görülmeye başlıyor.

Tüketilen bozulmuş ya da mikroorganizma içeren yiyecekler, vücutta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Özellikle açıkta satılan, hijyen kurallarına uyulmayan veya uygun şekilde saklanmayan besinler, gıda zehirlenmesinin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Peki gıda zehirlenmesi tam olarak nedir? Belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Gıda Zehirlenmesi Nedir?

Gıda zehirlenmesi, bakteri, virüs, parazit veya toksin içeren yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi sonucu meydana gelen sağlık sorunudur.

En yaygın nedenleri arasında salmonella, E. coli, listeria ve norovirüs gibi mikroorganizmalar bulunur. Gıda kaynaklı bu hastalıklar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Gıda Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?

Gıda zehirlenmesi belirtileri genellikle tüketimden birkaç saat sonra ortaya çıkar. Ancak bazı durumlarda belirtiler 1-2 gün içinde de gelişebilir. En sık görülen belirtiler şunlardır:

- Bulantı ve kusma

- Karın ağrısı ve kramp

- İshal

- Ateş ve titreme

- Baş dönmesi

- Halsizlik

- Kas ağrıları

Şiddetli vakalarda hastaneye başvurmak gerekebilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınlar gibi risk gruplarındaki bireylerin belirtileri ciddiye alması önemlidir.