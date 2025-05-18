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Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli gastroenteroloji uzmanları, dünya tıp literatürüne geçecek çarpıcı bir keşfe imza attı. Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, genetik temelli Polikistik Karaciğer Hastalığı (PCLD) ile birlikte, inflamatuvar bağırsak hastalıkları grubuna giren Ülseratif Kolit (ÜK) ve Crohn Hastalığı’nın (CH) aynı anda tek bir hastada görülmesinin, daha önce hiçbir bilimsel yayında rapor edilmediğini vurguladı.

TIPTA BİR İLK: ÜÇLÜ HASTALIK KOMBİNASYONU

Dülger, Giresunlu ve Ordulu iki kadın hastada bu sıra dışı üçlü hastalık tablosunun saptandığını belirterek, şunları söyledi:

Daha önce kayıtlara geçmemiş bu kombinasyonu detaylı bir şekilde analiz ederek bilimsel bir zemine oturttuk ve uluslararası camiaya sunduk. Hastaların memleketlerinden esinlenerek bu tabloyu ‘Karadeniz Sendromu’ olarak adlandırdık. Yaklaşık bir aylık sürede tanı koyduk, tedavi planladık, verileri doğruladık ve uluslararası İBH kongresine sunduk. Çalışmamız kabul gördü ve bilimsel çevrelerde yankı buldu.

TEDAVİDE YENİ UFUKLAR AÇILDI

Polikistik karaciğer hastalığının genetik kökenli ve ileri evrelerde karaciğer nakline kadar gidebilen ciddi bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dülger, şu ifadeleri kullandı:

Bu yeni tabloda kullandığımız bağırsak hastalığı ilaçlarının karaciğer üzerinde beklenen olumsuz etkileri yaratmadığını gözlemledik. Bu, tedavi açısından büyük bir avantaj ve literatüre katkı sunacak nitelikte.

KARADENİZ'DE YAYGIN, AMA TANIMLANMAMIŞTI

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Aydın ise Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Giresun çevresinde hem polikistik karaciğer hem de inflamatuvar bağırsak hastalıklarının oldukça sık görüldüğünü belirtti. Ancak bu hastalıkların birlikte varlığına çoğu zaman dikkat edilmediğini ifade eden Aydın, "Artık bu sendrom tıbben tanımlandı. Bu sayede tanı süreçleri daha sistematik hale gelecek, tedaviye dair daha net protokoller geliştirilebilecek. Ayrıca bu sendromun genetik arka planının ayrıntılı biçimde araştırılması da önümüzdeki dönemin önemli gündemlerinden biri olacak" dedi.

AKADEMİK BAŞARIYA TAKDİR

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak da sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, akademik anlamda da önemli bir başarıya imza atan ekibe teşekkür etti. Çıtlak, "Bu gelişme, bölgemizin bilimsel potansiyelini ortaya koyan ve uluslararası düzeyde ses getiren bir çalışma oldu" dedi.