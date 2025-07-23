Goji berry nedir? Goji berry faydaları nelerdir?

Goji berry, anavatanı Asya olan kırmızı renkli küçük bir meyvedir.

Taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilen bu meyve, vitamin, mineral ve amino asit bakımından oldukça zengindir.

Lifli yapısı sayesinde tok tutar, tatlı-ekşi aroması ile hem atıştırmalık hem de çeşitli tariflerde kullanılabilir.

Son yıllarda sağlıklı yaşam ve beslenme trendlerinde adını sıkça duyduğumuz Goji berry, antioksidan zengini yapısıyla dikkat çekiyor.

"Kurt üzümü" olarak da bilinen bu meyve, geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Peki, goji berry tam olarak nedir ve ne gibi faydalar sunar? İşte faydaları...

Goji Berry Faydaları Nelerdir?

- İçeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.

- Beta karoten yönünden zengin olduğu için görme fonksiyonlarını olumlu etkileyebilir.

- Serbest radikallerle savaşarak cildin genç görünmesine katkı sağlar.

- Doğal içeriği sayesinde gün boyu zinde kalmanıza yardımcı olabilir.

- Lif oranı yüksek olduğu için kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.